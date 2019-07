Gemeentelijke schadevergoeding voor Joodse nabestaanden inzake erfpacht Tweede Wereldoorlog

De gemeente Den Haag heeft negen mensen een schadevergoeding gegeven, omdat zij of hun voorouders na de Tweede Wereldoorlog een naheffing voor erfpacht en straatbelasting hebben moeten betalen. Hun huizen waren toen ingenomen door de Duitse bezetters. Het gaat in totaal om 55.000 euro.

“Verschrikkelijk dat de gemeente toen zo kil en weinig invoelend was”, zegt burgemeester Pauline Krikke over de instelling van de gemeente toen. De Joden die uit de concentratiekampen terugkeerden moesten van de gemeente de belasting betalen.

Den Haag keert het geld uit in het kader van de regeling Joods moreel rechtsherstel. Daarvoor is in totaal 2,6 miljoen euro vrijgemaakt. De stichting Joods Leven Den Haag gaat na de zomer aan de slag met het overgebleven geld.

Joods moreel rechtsherstel

De regeling Joods moreel rechtsherstel ging op 1 januari 2018 van start. Sindsdien hebben honderd mensen zich gemeld en kwamen er 32 aanvragen binnen. Die zijn niet allemaal gehonoreerd zegt de gemeente: “Soms bleek de familie geen eigenaar, maar huurder van een pand te zijn. Soms was er geen sprake van erfpacht. En vaak bleek het ondanks inspanningen niet mogelijk om een complete aanvraag met de benodigde documenten in te dienen. De commissie heeft daar ruimhartig naar gekeken, desalniettemin was er in veel gevallen te weinig bewaard gebleven”