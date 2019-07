Meer strandtenten mogen jaarrond open

Het aantal strandpaviljoens dat jaarrond open mag zijn wordt de komende tijd beperkt uitgebreid. Dat zegt wethouder Boudewijn Revis. Volgens hem biedt de uitbreiding “meer comfort en plezier voor bezoekers tijdens de wintermaanden en geeft de mogelijkheid tot verduurzaming van de paviljoens.”

Een toename van strandpaviljoens die het hele jaar mogen staan, baart sommigen ook zorgen. Revis: “We willen geen toename aan het totale aantal strandpaviljoens en we hanteren strikte voorwaarden.” Zo moet er voldoende spreiding over het gehele strand zijn en de paviljoens moeten bereikbaar zijn via bestaande wegen en verbindingen.

Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen om de plannen uit te werken. Het ontwikkelen van Scheveningen en Kijkduin als vierseizoenenbadplaatsen is een prioriteit van het stadsbestuur. De uitbreiding van de jaarrond exploitatie is daar onderdeel van.

Foto: Den Haag Marketing – Jurjen-Drenth.