Nieuwe leerkrachten ontvangen diploma van minister Van Engelshoven

Minister Van Engelshoven van Onderwijs was donderdag bij Inholland Den Haag aanwezig om afgestudeerden van de Pabo persoonlijk te feliciteren met het behalen van hun diploma. “Ik wilde persoonlijk vertellen hoe blij ik ben dat we weer nieuw talent erbij hebben voor het basisonderwijs. Deze diploma-uitreiking leek mij een geschikt moment om nieuwe mensen te bedanken voor het feit dat zij kozen voor het prachtige vak van leraar basisonderwijs.”, aldus de minister.

In de regio Haaglanden is veel behoefte aan leerkrachten, weet ook Lucas Rurup, directeur van de Pabo van Hogeschool Inholland. “Als Pabo steken we veel energie in het opleiden van deze leerkrachten om zo bij te dragen aan het lerarentekort. De diploma-uitreiking is een feestelijk moment. Dat de minister daarbij aanwezig was, maakte het extra bijzonder. Maar het gaat natuurlijk om de studenten, die hun startkwalificatie hebben ontvangen om als juf of meester voor de klas te gaan staan. En daar ben ik trots op.”

Minister Van Engelshoven heeft de leerkrachten uitgenodigd om in januari bij haar en minister Slob langs te komen om hun ervaringen te delen: “Wij zijn heel nieuwsgierig hoe het jullie vergaat en wat wij van jullie kunnen leren in hoe wij omgaan met het vak van leerkracht.”