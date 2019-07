Woonwagenbewoner doodongelukkig in ‘gewoon’ huis

Woonwagenbewoner Joey Dewus is doodongelukkig in zijn woning in Rijswijk. Het probleem? “Het is geen woonwagen.” Dewus is al jaren bezig om een plek voor een woonwagen te bemachtigen, maar dat wil niet lukken door het uitblijven van nieuw aangekondigd beleid.

In oktober vorig jaar kwamen woonwagenbewoners in actie om het uitsterfbeleid van de gemeente aan de kaak te stellen. Met succes, want minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet weten af te willen van het uitsterfbeleid. Volgens de woonwagenbewoners is er sinds oktober in Den Haag nog niets veranderd.

“Er gebeurd niks. Er worden geen nieuwe kampen gemaakt en er worden geen bestaande kampen uitgebreid”, zegt Dewus op Den Haag FM. “Tussen zeggen en doen zit een heel groot verschil blijkbaar.” Dewus woont nu in een regulier huis in Rijswijk, maar zou dolgraag in een woonwagen willen wonen. “Iedereen heeft een dak boven z’n hoofd nodig.”

Toezeggingen

In een overleg met verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis zouden toezeggingen gedaan zijn. “We zijn niks opgeschoten”, vertelt Dewus. Het liefst ziet hij dat er beschikbare plekken omgevormd worden tot nieuwe plekken voor woonwagenbewoners.

Foto: Gerard Nieland

Luister hier naar het interview met Joey Dewus op Den Haag FM.