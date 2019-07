Duizend vrijwilligers nodig voor Invictus Games

Voor de Invictus Games in Den Haag volgend jaar zijn duizend vrijwilligers nodig. Dat schrijft de gemeente Den Haag op haar Facebookpagina.

Van 9 tot 16 mei 2020 vinden in het Zuiderpark – Den Haag in Den Haag de Invictus Games plaats. De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Hier doen ruim 500 sporters uit zo’n 20 landen aan mee. Het evenement vindt plaats van 9 tot 16 mei in het Zuiderpark in Den Haag.

Vrijwilligers

Er is hulp nodig van maar liefst 1.000 vrijwilligers om voor de sporters een onvergetelijke week te maken. Vrijwilligers kunnen zich registreren via www.invictusgames2020.nl.