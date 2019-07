NIDA wil onderzoek naar ‘Welzijnsmaffia’

Islamitische partij NIDA in de Haagse gemeenteraad wil een debat over en een raadsonderzoek naar de ‘Welzijnsmaffia’. Volgens de partij blijkt uit gesprekken met (oud)medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Xtra en de onderliggende welzijnsorganisaties (zoals Mooi Welzijn en Zebra Welzijn) dat er meerdere wantoestanden zouden spelen.

“Van het intimideren tot het plegen van karaktermoord op kritische medewerkers, het sjoemelen met niet gemaakte uren, niet bestaande klantcontacten, niet bereikte aantal deelnemers van activiteiten en niet uitgevoerde projecten, die als uitgevoerd zijn gepresenteerd.” somt de partij op.

De partij heeft nu 29 schriftelijke vragen ingediend om meer helderheid te krijgen over deze zorgelijke signalen. “Het is onbegrijpelijk en zeer zorgelijk dat er jarenlang signalen zijn geweest van allerlei misstanden maar dat er nooit ingegrepen is. Dit soort signalen zijn een smet op de hardwerkende welzijnswerkers die zich dagelijks inzetten voor de stad. Wat ons betreft moet die beerput opengetrokken worden en de onderste steen naar boven komen middels een onafhankelijk raadsonderzoek waarbij het beleid en de rol van de gemeente en de uitvoerende welzijnsorganisaties inclusief buurthuizen tegen het licht aan worden gehouden.” aldus Cemil Yilmaz, fractievertegenwoordiger NIDA.

Foto: Adeel Mahmood en Cemil Yilmaz van NIDA.