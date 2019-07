Peperbus opgeknapt, komt terug naar Toernooiveld

De Peperbus die onlangs van het Toernooiveld werd weggehaald is inmiddels opgeknapt. Wethouder Robert van Asten laat dat zien via Twitter: “De monumentale Peperbus van het Toernooiveld is opgeknapt en wordt binnenkort teruggeplaatst.”

De monumentale reclamezuil werd in mei van dit jaar weggehaald omdat er in de nabije omgeving een nieuwe, digitale reclamezuil werd geplaatst: een mupi.

Vrij snel na de verwijdering liet wethouder Richard de Mos weten dat de Peperbus zou worden teruggeplaatst. Omdat het hier gaat om een gemeentelijk monument valt de terugplaatsing in de portefeuille van Van Asten.