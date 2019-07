Stadsdeelkantoor Escamp door enorme drukte extra open op zaterdagen

Stadsdeelkantoor Escamp aan de Leyweg gaat tijdelijk drie zaterdagen open om de drukte bij de balies op te vangen. Donderdag werd duidelijk dat Hagenaren die een paspoort of ID-kaart wilden ophalen op een van de stadsdeelkantoren soms meer dan twee uur moesten wachten. Door de aankomende zomervakantie zou de vraag zijn toegenomen. De gemeente gaat daarom tijdelijk ook op zaterdag open, zet extra menskracht in en verruimt de afspraaktijden. “Zo is stadskantoor Escamp op zaterdag 13, 20 en 27 juli op afspraak extra open van 8.30 tot 16.30 uur.”

Volgens de PvdA in Den Haag heeft de extra drukte ook te maken met de nieuwe werkwijze van de gemeente sinds 1 juli. Paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen kunnen sinds die datum alleen nog afgehaald worden op het stadhuis op het Spui en in stadsdeelkantoor Escamp. Ook geboorteaangiftes moeten daar gedaan worden. De partij heeft een spoeddebat aangevraagd.

“Daar heb ik niet buitengewoon veel zin in, maar dat debat gaan we gewoon voeren”, vertelt fractievoorzitter Frans de Graaf van de VVD op Den Haag FM. “Daar zal ik voornamelijk betogen dat een paspoort online aan te vragen is en dat het thuisbezorgd kan worden.” De gemeente gaat meedoen aan een proef deze bezorging van de identiteitsbewijzen, meldt De Graaf.

Luister hier naar het interview met Frans de Graaf op Den Haag FM.