Waarom staat het Binnenhof (nog) niet op de Werelderfgoedlijst?

Waarom staat het Haagse Binnenhof niet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO? Die vraag wordt gesteld door Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-raadsleden Damiën Zeller en Ralf Sluijs. Het is geen nieuwe vraag, de gemeenteraad sprak al eerder over de kwestie. In 2006 werd door de raad voorgesteld om het Binnenhof aan te bevelen voor de lijst. Toch kwam het nog niet eerder tot een voorstel richting UNESCO, de organisatie die gaat over de Werelderfgoedlijst.

Om een Werelderfgoednominatie te krijgen is het van belang de unieke waarde van een plek, in dit geval het Binnenhof, aan te tonen. Hart voor Den Haag stelt dat het historische Binnenhof hoort op een lijst waar ook de Amsterdamse grachten te vinden zijn. Als bijzonder aspect halen de raadsleden de Ridderzaal aan. “Dat is het grootste Gotische gebouw van Europa dat niet als kerk gebouwd is.”

In 2006 kwam het voorstel om het Binnenhof op de Werelderfgoedlijst te krijgen, op initiatief van de Haagse Stadspartij, al voorbij in de Haagse raad. Dit was vlak na de verbouwing van de Ridderzaal. Die motie werd door de gemeenteraad aangenomen, toch concludeerde het stadsbestuur dat een voordracht hiervoor “om bestuurlijke en om inhoudelijke argumenten geen enkele kans tot slagen heeft.” Een jaar later werd toch verzocht een aanbeveling te doen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zij is verantwoordelijk voor een voordracht richting UNESCO. Het Binnenhof en omgeving moest mee in de Nederlandse voorlopige lijst met nominaties voor de ‘Lijst voor het Werelderfgoed’.

Oordeel 2010

Een commissie oordeelde in 2010 als volgt over de voordracht van het Binnenhof. “De waarde van het complex is voor Nederland evident door de nationale functie door de eeuwen heen, maar het complex is als gebouw onderdeel van een oververtegenwoordigde categorie. Als symbool is het Binnenhof vooral van nationaal belang en daarmee niet van universele waarde. De commissie besluit dan ook het Binnenhofcomplex en omgeving niet op te nemen op de Voorlopige Lijst.” In de Haagse raad werd in 2010 teleurgesteld gereageerd op de beoordeling. “De door ons voorgestelde kandidaat behoort tot onze teleurstelling niet tot de negen nominaties.”

“Keihard ons best doen”

De raadsleden van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos stellen dat het plaatsen van het Binnenhof op de Werelderfgoedlijst kan helpen bij het trekken van meer kwaliteitstoeristen naar de stad. Daarom zijn opnieuw vragen gesteld aan het stadsbestuur. “In 9 jaar tijd kunnen zaken ook flink veranderen. Wij gaan keihard ons best doen om het Binnenhof op de Werelderfgoedlijst te krijgen.” Peter Bos, nu raadslid voor de Haagse Stadspartij, heeft weinig hoop op een nieuwe kans op een plek op de Werelderfgoedlijst voor het Binnenhof. “Ik steun het van harte hoor. Als ons initiatief uit 2006 het alsnog gaat halen gaat de vlag uit bij de HSP. Maar ik zie het somber in.”

Rijksmonumenten

Ook al staat het Binnenhof (nog) niet op de Werelderfgoedlijst, er zijn wel diverse monumenten te vinden in het gebied. Onder meer de Stadshouderspoort, de Hofpoort en het Ministerie van Algemene Zaken zijn bestempeld als rijksmonument.

Foto: Richard Mulder