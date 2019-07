Ed Sheeran en Beyoncé in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Ed Sheeran en Beyoncé.

Ed Sheeran dropte vrijdag zijn nieuwste album en hij heet niet voor niets ‘No. 6 Collaborations’ want hij doet het met iedereen uit de moderne pop en hiphop. Zondagavond hoor je hem met Eminem en 50 Cent, net als nieuw werk van Beyoncé, die niet alleen stem-acteur is in de vernieuwde Lion King-film, maar ook op de soundtrack te horen is.

Meer releases zijn er van Billie Eilish samen met Justin Bieber, Frank Turner, Marike Jager, Banks, Blood Orange, Belle & Sebastian en de Jamaicaanse Ziggy Marley met Sevn Alias uit Nederland. Tevens hoor je drie tracks van het nieuwe project van Blur- en Gorillaz-frontman Damon Albarn, onder de noemer ‘Africa Express’ brengt hij een reeks Westerse en Afrikaanse muzikanten samen.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).