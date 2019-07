Hagenaar (21) verongelukt op Duitse snelweg

Een 21-jarige Hagenaar is zaterdagavond omgekomen door een ongeluk op de Duitse snelweg in de buurt van de Nederlandse grens. De man verloor tijdens een inhaalmanoeuvre bij Elten, net over de grens bij Lobith, de controle over het stuur, meldt de politie.

De auto raakte daardoor de vangrails en kwam vervolgens in botsing met een vrachtwagen. De Hagenaar werd uit de auto geslingerd. Hij kon in eerste instantie worden gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Zijn 16-jarige passagiere raakte lichtgewond.