Jury en publiek vallen voor ‘Perfume Dreams’

Zaterdag koos een jury van rozenkenners en -kwekers van over de hele wereld en het Haagse publiek tijdens het Internationale Rozenconcours voor de roos Perfume Dreams van de Belgische kweker Vissers. Op het Internationale Rozenconcours geuren en kleuren zo’n 350 rozenrassen uit de hele wereld op hun best.

In het Rosarium in het Westbroekpark kwamen rozenkenners en rozenliefhebbers bij elkaar om te genieten van verschillende kleuren, geuren en vormen rozen.

Vissers is enorm blij met deze dubbele erkenning. “Ik leef voor rozen, ik ben er 24 uur per dag mee bezig. Ik kan niet anders!” Tien jaar geleden begon ze met 1 plant, maar die moet je nog verder gaan vermeerderen. “Op een gegeven moment heb je dan wat meer plantjes en die geef ik dan aan collega’s om te kijken of de roos het ook goed doet op andere grond. Dat neemt allemaal tijd in beslag. Mensen denken altijd dat een roos zo van de lopende band rolt maar dat is echt niet zo.”

De roos is nu ‘geocculeerd’ en waarschijnlijk vanaf volgend jaar op de markt.

