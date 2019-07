De Kraaien twee maanden in Rijksmuseum: “Heel bijzonder en indrukwekkend”

In het kader van het Rembrandtjaar hangt de komende twee maanden de ‘Haagse Nachtwacht’ in het Rijksmuseum in Amsterdam. Op het doek, dat werd gemaakt door kunstenaarsduo Marcello en Els, is rapformatie ‘De Kraaien’ te zien. Het werk van de Haagse kunstenaars maakt deel uit van de tentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt’.

“Het Rijksmuseum is op zichzelf al een heel indrukwekkend”, zegt Bernd Gansebev van De Kraaien op Den Haag FM. “Om daar zelf te hangen is echt ongelooflijk. Dat we zijn uitgekozen is heel bijzonder, er hangen werken uit de hele wereld.” De Haagse Nachtwacht werd gekozen uit 8.500 inzendingen uit onder anderen Brazilië en Rusland. “Er zitten zulke gave werken tussen”, aldus Bernd.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rhijn overleed. De tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum is nog tot en met 15 september te bezoeken.

Luister hier naar het gesprek met Bernd Gansebev op Den Haag FM.