Fluro Friday kleurt Scheveningen fluorescerend

Deze zomer zal de kustlijn in het gebied tussen het noordelijk havenhoofd en de eerste golfbreker in Scheveningen drie keer fluorescerend kleuren. Tijdens de eerste drie edities van Fluro Friday Scheveningen bij The Shore, Aloha en Hart Beach op vrijdag 26 juli, 23 augustus en 20 september kunnen mensen meedoen aan een yoga activiteit, surfsessie of zwemactiviteit.

Dat moet dan wel in een fluoriscerend pak. “Uit onderzoek blijkt dat surfen als therapie bijdraagt aan de groei van: fysieke gezondheid en verbeterde geestelijke gezondheid. Het verbetert daarnaast welzijn zoals; vertrouwen, zelfvertrouwen, coping en veerkracht, persoonlijke empowerment.”

Fluro Friday is een wereldwijde beweging en een initiatief van Stichting OneWave uit Australië. Aanmelden kan via info@studioliefde.nl o.v.v. Surfles Fluro Friday .