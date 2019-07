Kruising Binckhorstlaan Mercuriusweg twee weken dicht

De kruising Binckhorstlaan-Mercuriusweg gaat flink op de schop. De kruising wordt opnieuw ingericht om de Rotterdamsebaan goed aan te sluiten bestaande wegen. Tijdens de werkzaamheden is de kruising volledig afgesloten voor verkeer. Van vrijdag 19 juli tot en met donderdag 1 augustus 05.00 uur is de kruising dicht.

Alle bedrijven in de Binckhorst blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Er zijn wel omleidingen. Doorgaand autoverkeer tussen de A12, de Neherkade en het centrum wordt omgeleid via de Supernovaweg, Schenkviaduct of Weteringkade, Rijswijkseplein, Rijswijkseweg en de Neherkade.

Bestemmingsverkeer in de Binckhorst wordt omgeleid via de Zonweg en Supernovaweg. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. Fietsers op de Binckhorstlaan in de richting van Voorburg worden omgeleid via de Supernovaweg en Mercuriusweg.

Tijdens de werkzaamheden rijden buslijnen 46, 26P en 28P een aangepaste route. Een aantal haltes komt tijdelijk te vervallen of wordt verplaatst.