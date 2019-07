Proef terrasbeleid wordt uitgebreid naar andere straten en grachten

Een proef waarbij horecaondernemers parkeerplaatsen in de zomer kunnen gebruiken als terras is vanaf maandag uitgebreid.

In 2018 is de proef in de Reinkenstraat voor het eerst gehouden. Nu breidt de gemeente de proef naar andere straten en grachten uit. Ondernemer Tom Janssen van Tommy’s wist niet hoe snel hij zich aan moest melden voor een terrasbak voor de deur. “Het brengt veel voordelen met zich mee”, vertelt Tom. “Het is een stukje gezelligheid, mensen komen eerder om te borrelen en je hebt hier de hele dag zon. Bij mij kan je alleen binnen zitten”.

Voor de zaak van Tom is een parkeerplek waar vaak auto’s staan. Daar stoort hij zich aan. “Ik heb bij het raam aan de voorgevel maar twee plekjes, als je hier zit te eten dan kijk je uit naar een grote bus. Dat is niet leuk”. Hij wil graag een terrasbak op de parkeerplek willen zetten. Tom: “Je hebt dan meer rust en het is daarnaast een stuk gezelliger”.

De proef duurt tot en met eind september, daarna kijkt de gemeente of de nieuwe regels vanaf 2020 ingevoerd kunnen worden.