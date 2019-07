Vermiste onderzeeër uit Tweede Wereldoorlog nog niet gevonden

De vermiste Nederlandse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog is nog niet gevonden. Ben Stiefelhagen, expeditieleider van een team van 28 man, zijn tien dagen lang op zoek geweest tussen Engeland en Noorwegen op zoek naar Hare Majesteit O-13. Zondagmiddag kwamen ze met lege handen terug in de haven van Scheveningen.

De O-13 is de laatst overgebleven vermiste Nederlandse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog. De onderzeeër vertrok op 12 juni 1940 met 34 bemanningsleden uit de haven van het Schotse Dundee en voer richting de Noorse kust om Duitse oorlogsschepen te onderscheppen. Vervolgens werd er niets meer van de onderzeeboot vernomen. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar meest waarschijnlijk is dat de onderzeeboot is overvaren door een Poolse onderzeeboot of dat het is gevaren op een mijn. Vandaar dat een team van organisatie Duik de Noordzee Schoon sinds 2011 op zoek is naar deze onderzeeboot.

Foto: Duik de Noordzee Schoon.