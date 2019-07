Bewonersinitiatief ‘The Village’ op zoek naar vakantiefoto’s van Bezuidenhouters

Bewoners- en ondernemersinitiatief ‘The Village’ roept iedereen in Bezuidenhout op om foto’s en video’s van hun vakantie op te sturen. “We zijn op zoek naar inspirerende zaken die we ook in Bezuidenhout kunnen gebruiken”, zegt initiatiefnemer Eelco Koolhaas op Den Haag.

“Bezuidenhout is een wijk met heel veel ondernemers die vol goede ideeën zitten”, zegt Koolhaas. “Daaruit uit The Village ontstaan, waarmee we proberen de wijk nog mooier te maken. De vakantie is natuurlijk een mooie gelegenheid om eens ergens anders inspiratie op te doen.” Ookal is de vakantie nog niet echt begonnen, er is al een aantal ideeën binnengekomen. “Een van de bewoners was in Italië en zag daar een groene wolkenkrabber”, vertelt Koolhaas. “Het was van de buitenkant net een boom. Met dat soort ideeën kunnen wij naar de gemeente om te kijken of het in onze wijk ook mogelijk is.”

Het is de bedoeling dat de beste drie ideeën aan de gemeente worden voorgelegd. Kijk voor meer informatie op de website.

Luister hier naar het interview met Eelco Koolhaas op Den Haag FM.