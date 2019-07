Den Haag doet oproep: “Word leraar!”

De gemeente doet een oproep aan Hagenaars om te kiezen voor een baan als leraar of lerares. Het lerarentekort, met name in het basisonderwijs, is een groot probleem. Zo vlak voor de vakantie wil de gemeente extra aandacht aan de stad vragen. Dat doet de gemeente via social-media, digitale muurkranten en in het Haags Journaal.

In de stad zijn er al veel initiatieven om mensen te interesseren voor het vak van leraar. Om mensen te werven en te behouden zijn er bijvoorbeeld de trajecten Klassewerk en De Rode Loper. Ook vindt er op 2 oktober een Onderwijsfestival plaats. Ook het werven van zij-instromers gaat goed. In september start de 100ste zij-instromer op een basisschool in Den Haag.

Toch is dat alles niet voldoende en zijn er nog een flink aantal vacatures. “We hopen met de campagne mensen te bereiken die nog twijfelen om deze stap te zetten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een carrièreswitch overwegen en dus in andere sectoren werken.”