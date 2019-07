Den Haag ‘hoofdstad’ van 75 jaar vrijheid

Den Haag is volgend jaar het middelpunt van 75 jaar bevrijding in Nederland. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke dinsdag aan het einde van de middag bekend gemaakt.

In de centrale bibliotheek is de huisstijl, waarmee Den Haag zich uit rondom 75 jaar vrijheid, gelanceerd. Ook is de website www.75jaarvrijheiddenhaag.nl online gezet. De site dient als platform voor alle activiteiten in Den Haag in 2020 die in het kader van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd of een link hebben met het thema.

Herdenken en vieren

Op verschillende momenten in 2020 wordt aandacht gegeven aan de bevrijding. Van de herdenking van het bombardement op Bezuidenhout, de Nationale Kinderhedenking in Madurodam, de Invictus Games tot het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.

Vrijheidsambassadeur

Den Haag FM en Omroep West-dj Justin Verkijk is uitgeroepen tot allereerste vrijheidsambassadeur. “Een Haagse vrijheidsambassadeur is iemand die het Haagse vrijheidsgevoel weet te omarmen en die de verbinding kan leggen tussen jong en oud.”

De gemeente ziet in Verkijk de eerste vrijheidsambassadeur. “Als dj, videohost, presentator en spreekstalmeester bij menig festival heeft Justin een groot bereik onder jongeren. Hij heeft een grote betrokkenheid bij Den Haag en is bekend bij veel inwoners van onze stad.”