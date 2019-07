Treinverkeer Leiden en Den Haag hersteld na stroomstoring

Raymond van Barneveld in de problemen door vergeten koffer

Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal reden dinsdagochtend geen treinen vanwege een stroomstoring. De storing ontstond rond 07.30 en duurde tot 09.30 uur.

Reizigers tussen Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI werd geadviseerd gebruik te maken van tramlijn 3 of lijn 4. Tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal kunnen reizigers het best reizen via Gouda.

Utrecht Centraal

Reizigers tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal werd aangeraden te reizen via Utrecht Centraal. De extra reistijd op dit traject kan oplopen tot 15 minuten.