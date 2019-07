Haagse Hans loopt Vierdaagse voor 25e keer: “Ieder jaar is het weer een feestje”

In alle vroegte vertrokken meer dan 44.000 wandelaars dinsdagochtend weer voor de Nijmeegse Vierdaagse. Onder hen de Haagse Hans van Leeuwen, die al voor de 25e keer meedoet. “Het is ieder jaar weer een feestje.”

“Vandaag was echt een perfecte dag”, vertelt Hans. “Er zitten weleens jaren tussen dat het wat minder gaat maar tot nu toe mogen we niet klagen. Het weer is ook perfect, niet zo bloedheet als vorig jaar.” Als geoefende loper heeft Hans geen last van blaren. “Maar mijn zoon heeft flinke wonden opgelopen, het is nog maar de vraag of hij morgen kan starten.”

De Nijmeegse Vierdaagse duurt tot en met vrijdag. Iedere middag rond 15.00 uur hoor je Hans van Leeuwen met zijn Vierdaagse-update in De Middagshow op Den Haag FM.

Foto: Ger Loeffen

