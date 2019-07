NK Beachvolleybal in The Hague Beach Stadium

In het weekend van 24 en 25 augustus is het NK Beachvolleybal in het The Hague Beach Stadium. Het NK is de afsluiter van het beachvolleybal seizoen en is in combinatie met het Summer Beachvolleybal Circuit en het Après Beach feest.

Alle Nederlandse toppers reizen af naar Scheveningen en strijden om de Nederlandse titel. Onder andere Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verruilen de Internationale tour voor het Nederlandse zand in Scheveningen. Ook Christiaan Varenhorst start samen met zijn partner Steven van de Velde aan het DELA NK Beach.

Ook bij de vrouwen is de top van Nederland aanwezig. Madelein Meppelink en Sanne Keizer, die op dit moment nog actief zijn op het hoogste Internationale niveau, spelen eind augustus voor de Nederlandse titel. Evenals Joy Stubbe en Marleen van Iersel.

Nieuw dit jaar is het Après Beach feest dat op zaterdag 24 augustus plaatsvindt bij The Hague Beach Stadium en aansluit op het Summer Beachvolleybal Circuit.

Foto: PR.