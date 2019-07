Opluchting bij ‘Barney’: “Iemand bracht me exact dezelfde darts en shirt”

Verbouwing hoofdkantoor Shell; op naar energieneutrale campus

Een deel van het hoofdkantoor van Shell aan de Carel van Bylandtlaan wordt binnenkort verbouwd en verduurzaamd. Het gemeentebestuur geeft daar toestemming voor. Onder andere het monumentale pand uit 1917 wordt aangepast.

Door de renovatie en herontwikkeling van de Shell campus worden de vier gebouwen beter met elkaar in verbinding gebracht en komt er ruimte voor meer medewerkers. Er komen zo’n 1300 extra medewerkers naar Den Haag die eerst voornamelijk in Rijswijk zaten bovenop de huidige 2500. Die locatie sluit. Ook wordt de New Energies-divisie uitgebreid op de campus, de tak die zich richt op nieuwe energievormen.

“De nieuwe campus zal aan hoge standaarden voor duurzaamheid voldoen, stapsgewijs CO2-neutraal worden en rekening houden met het recent ingevoerde puntensysteem voor natuurinclusief bouwen.” Met dit systeem kunnen ontwikkelaars en architecten op simpele wijze groen en natuur in de directe omgeving inpassen.

Foto: P.L. van Till / Wikimedia.