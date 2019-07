137 miljoen voor bereikbaarheid Binckhorst

De Binckhorst en het gebied tussen Den Haag Hollands Spoor en het Centraal Station krijgen een miljoeneninjectie om de bereikbaarheid op peil te houden. De gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, het Rijk, de metropoolregio en de provincie Zuid-Holland trekken hier gezamenlijk 137 miljoen euro voor uit. Een hoofdrol is weggelegd voor het openbaar vervoer en de fiets.

De partijen hebben hier dinsdag overeenstemming over bereikt. In de Binckhorst en rondom Hollands Spoor worden de komende jaren ongeveer 25.000 woningen bijgebouwd. Dat betekent dat de drukte hier flink toeneemt. Om ervoor te zorgen dat zowel de Binckhorst als het Central Innovation District (CID) niet vastloopt, wordt er fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid.

Het geld is vooral bedoeld voor het openbaar vervoer en de fiets. Zo wordt er zestig miljoen euro uitgetrokken om drie viaducten om te bouwen en een nieuwe tunnelbak aan te leggen op de Binckhorstlaan. Hierdoor ontstaat ruimte voor de aanleg van een eigen baan voor ‘Hoogfrequent Openbaar Vervoer’.

Onderdoorgang

Verder gaat er 26,4 miljoen euro naar het Trekfietstracé tussen Den Haag centrum en Pijnacker-Nootdorp. Hiervoor wordt onder andere een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers aangelegd onder de Trekvlietbrug en de Mercuriusbrug. Daarnaast krijgen huidige- en nieuwe haltes voor 7 ton een opknapbeurt en gaat er 7,6 miljoen naar het regionale fietsnetwerk ‘Velostrada’.

Wethouder Robert van Asten (D66) is tevreden over de plannen. Volgens hem is het logisch dat de maatregelen zich vooral op de fiets en het openbaar vervoer richten. “We zetten bewust in op het terugdringen van het aantal auto’s in de Binckhorst en het CID’, zegt hij op Den Haag FM. ‘Er komen heel veel nieuwe mensen wonen in dit gebied en dan kunnen we alle auto’s niet meer kwijt. De ontwikkeling van het gebied, geeft ons kansen om te innoveren en te experimenteren met alternatieven als de fiets, deelvervoer en het openbaar vervoer.”

Regionaal belang

De regionale partners betalen mee aan het project omdat de bereikbaarheid van de Binckhorst en het CID van regionaal belang is. “We willen aan de ene kant meer woningen bouwen omdat dit nodig is’, zegt Van Asten. ‘Maar aan de andere kant is dit een opgave voor het verkeer. Niet alles kan over de snelweg of over de binnenwegen. Een oplossing hiervoor is een regionale opgave. Daarom betalen de provincie, het Rijk en de metropoolregio mee. Daar zijn wij en Leidschendam-Voorburg natuurlijk erg blij mee.”

Nog dit jaar starten de eerste werkzaamheden.

Foto: Binck Zuid B V.

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM.