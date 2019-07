Pim Fortynstraat stap dichterbij

In Den Haag komt waarschijnlijk een Pim Fortuynstraat. Het stadsbestuur laat dat weten naar aanleiding van vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Raadslid René Oudshoorn had op 6 mei, de sterfdag van Fortuyn, de vragen gesteld.

Oudshoorn verzocht het gemeentebestuur om een straat, plein, brug of plantsoen te vernoemen naar de vermoorde politicus. Het gemeentebestuur gaat hier nu in mee. “Wanneer er nieuwe straatnaamgeving benodigd is op een geschikte locatie in de stad met het juiste naamgevingsthema, komt Pim Fortuyn in aanmerking voor vernoeming.”

Pim Fortuyn wordt op de zogenoemde ‘lijst te vernoemen personen’ geplaatst.

Foto: Pim Fortuynplaats, Rotterdam / Wikimedia.