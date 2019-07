Haags icoon Rock Palace verdwijnt uit binnenstad

De iconische muziekwinkel Rock Palace aan de Torenstraat verdwijnt uit het centrum. Dat meldt Pieter Smits van HOAD Holding aan Den Haag FM. Dinsdag zijn verhuizers begonnen met het leeghalen van het pand.

Het failliete moederbedrijf Keymusic werd onlangs overgenomen door investeringsmaatschappij HOAD Holding. Volgens Smits is het financieel niet haalbaar om op de locatie in de Torenstraat te blijven. “De huurovereenkomst van Keymusic met de gemeente loopt binnenkort af”, zegt Smits. “Het pand is veel te duur voor ons om die overeenkomst te verlengen.”

HOAD is van plan Rock Palace zo snel mogelijk op een andere locatie onder te brengen. “We willen vanaf september weer open gaan. Alle inboedel inclusief kassa’s nemen we mee uit het oude pand dus we kunnen snel schakelen.” Volgens Smits hebben ze al een aantal plekken op het oog. “Maar dat zal niet in het centrum zijn. We moeten ons ook richten op andere steden in de regio. Je moet dus eerder denken aan de Binckhorst of Ypenburg.”

