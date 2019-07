Den Haag bereid om Pim Fortynstraat in te stellen

Politie neemt twee miljoen cash in beslag bij invallen

Bij invallen in vijf woningen in Den Haag en Leidschendam hebben agenten maandagochtend bijna twee miljoen euro aan contant geld gevonden. Ook is een 41-jarige man uit Den Haag en een 59-jarige vrouw uit Leidschendam aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van witwassen.

De invallen komen voort uit een groot onderzoek van de politie. Het Abeka-onderzoek. In maart werden ook al invallen gedaan. Toen vooral in de Haagse wijk Ypenburg. Bij deze doorzoekingen vonden agenten een grote hoeveelheid contant geld, in één woning lag ruim zes miljoen euro.