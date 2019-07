Verdachte steekpartij weigert medewerking aan onderzoek

De verdachte van het neersteken van twee mensen bij hockeyclub Klein Zwitserland, Tadeusz C. (41), weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank had al eerder tot dat onderzoek besloten, maar de verdachte vocht dat besluit woensdag aan. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Tijdens een nieuwe pro-formazitting diende C. een officieel bezwaar in tegen het voorgenomen onderzoek in het Pieter Baan Centrum, dat hij onder toeziend oog van de rechter tekende. In de psychiatrische kliniek worden verdachten van een misdrijf geobserveerd, om te achterhalen of ze aan een geestelijke stoornis lijden.

Steekpartij

Op woensdag 6 februari zou C. in korte tijd twee mensen hebben aangevlogen, aan de Van Alkemadelaan en De Mildestraat in Den Haag, bij hockeyclub Klein Zwitserland. Een 17-jarige jongen werd in de fietsstalling van de club in zijn arm gestoken. Kort daarvoor zou C. een hardloper hebben aangevallen. Beide slachtoffers moesten zich in het ziekenhuis aan hun verwondingen laten behandelen.

Onschuldig persoon aangehouden

Enkele dagen na de steekpartijen werd Tadeusz C. aangehouden. Tijdens de zitting verklaarde C. woensdag dat er niets mis is met hem. Hij snapt daarom niet dat hij in het Pieter Baan Centrum wordt opgenomen.