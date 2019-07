Waar komen al die vliegende mieren opeens vandaan?

Vliegende mieren; ze zorgen de afgelopen dagen voor flink wat overlast in Den Haag. Ze komen in je haar of in je oog. Overigens zijn de diertjes voor de rest ongevaarlijk.

De mieren worden tijdens het paarseizoen geboren met tijdelijke vleugels. Die vleugels hebben ze nodig om zich voort te planten, aangezien mieren het liefst in de lucht paren. De mieren met vleugels zijn dan ook de enige uit de kolonie die vruchtbaar zijn.

De nieuwe koninginnen zijn de eersten die hun vleugels spreiden. Hiervoor zoeken ze een geschikt moment. Het liefst een warme en drukkende zomerdag. Daar lijkt het woensdag het meest op. Als de vrouwtjes wegvliegen, volgen de mannetjes direct massaal. Dit wordt ook wel de bruidsvlucht genoemd. De meeste vliegende mieren komen overigens om tijdens de bruidsvlucht.

Hier in Wateringse Veld doen de vliegende mieren hun bruidsdans……. 😲

