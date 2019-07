Agent mishandeld in politiebureau Scheveningen

Een agent is woensdagavond gewond geraakt in het politiebureau van Scheveningen. De agent werd mishandeld door een eerder aangehouden 27-jarige Hagenaar. De man was eerder aangehouden voor belediging van een agent.

Bij binnenkomst op het politiebureau ging de 27-jarige verdachte door het lint. Eerst beledigde de man diverse agenten. Daarna greep hij een agent hard bij zijn hand. De agent raakte hierbij gewond. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling.