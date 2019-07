Amsterdammer van telefoon beroofd na internetdeal

Een 31-jarige Amsterdammer die in Den Haag een telefoon wilde verkopen via Marktplaats is dinsdagmiddag rond 16.20 uur in de Guntersteinweg onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van de telefoon.

De Amsterdammer had naar eigen zeggen op Marktplaats een advertentie gezien van iemand uit Den Haag die een telefoon zocht. Omdat de Amsterdammer thuis nog zo’n telefoon had liggen, nam hij met deze persoon contact op.

Rond 16.20 uur ontmoeten de mannen elkaar in de auto van de Amsterdammer op de Guntersteinweg. Op het moment dat deze de telefoon pakt, richt naar zijn zeggen een van de mannen een wapen op hem. Hierop geeft het slachtoffer de telefoon af. De twee mannen pakken ook nog het schoudertasje van de Amsterdammer en de handtas van zijn vriendin en gaan er vervolgens in een nabij geparkeerde busje vandoor.