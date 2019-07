Darten tegen Barney en Lex Immers op benefiet voor zieke Marcel

Onlangs kreeg de in Den Haag bekende darter Marcel Blik te horen dat hij een tumor in zijn hoofd heeft. Reden voor zijn vrienden en teamgenoten van de Goudenregenbar om zondag een benefiettoernooi te organiseren voor Marcel. Onder anderen ADO-speler Lex Immers en darter Raymond van Barneveld hebben al toegezegd aanwezig te zijn.

“We wilden het in de bar doen”, zegt de eigenaar van de Goudenregenbar, Marius van der Kleij, op Den Haag FM. “Maar het is een beetje uit de hand gelopen. Ik verwacht een man of zeshonderd dus we hebben moeten uitwijken naar een terrein in Wassenaar.” Naast een darttoernooi gebeurt er zondag nog veel meer. “Er is een veiling met bijzondere dartshirts van Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. En er zijn hapjes, drankjes en zangers.”

De benefietdag voor Marcel Blik is aanstaande zondag op sportcomplex ‘de Schulpwei’ in Wassenaar. Vanaf 11.00 tot 20.00 uur is iedereen van harte welkom. Marius is ook een crowdfunding begonnen voor Marcel.

Luister hier naar het interview met Marius van der Kleij op Den Haag FM.