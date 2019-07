Den Haag staat uitgebreid stil bij International Mandela Day

De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela zou donderdag 101 jaar zijn geworden. Daarom wordt in de hele wereld International Mandela Day gevierd. Ook in Den Haag wordt uitgebreid stilgestaan bij de vrijheidsstrijder.

Op Den Haag FM sprak PvdA-leider Martijn Balster over de in 2013 overleden Mandela. “Voor Den Haag is Nelson Mandela een belangrijk persoon, hij heeft niet voor niks een standbeeld op de Kennedylaan”, zegt Balster op Den Haag FM. “Maar hij is natuurlijk een grootheid in de hele wereld. Een groot voorvechter voor gelijkheid tussen alle huidskleuren en culturen.” Het standbeeld van Mandela, voor het Omniversum, mag van Martijn wel een prominentere plek krijgen. “Het hoort natuurlijk eigenlijk voor het Vredespaleis.”

Zaterdag is in het kader van Mandela Day de Mandela Walk. “Ik heb daar vorig jaar aan meegedaan”, zegt Balster. “Het is heel indrukwekkend om te zien bij hoeveel mensen de invloed van Nelson Mandela nog steeds voelen.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Martijn Balster op Den Haag FM.