Haagse zangeres April Darby speelt Nala in Disneyfilm ‘The Lion King’

De Haagse zangeres en musicalster April Darby heeft de stem ingesproken van Nala in de nieuwe Disneyfilm ‘The Lion King’. In de Engelstalige versie van de film wordt de rol vertolkt door zangers Beyoncé Knowles. “Het is niet zomaar iemand die ik vervang. Een grote eer dat Disney mij daarvoor heeft uitgekozen”, zegt Darby op Den Haag FM.

Darby vertelt in het programma Haagse Ochtendradio over de opnamedag. “Het was in een paar uur opgenomen. Het is wel een heel precies werk omdat je de Engelstalige versie moet volgen, je moet ervoor zorgen dat het er ook in het Nederlands natuurlijk uitziet.”

Over het eindresultaat is April heel tevreden. “Die film is zo verschrikkelijk goed gemaakt”, aldus de zangeres. “Die moet je gewoon vaker zien, niet alleen omdat ik erin zit.” The Lion King draait in alle grote bioscopen in Den Haag.

