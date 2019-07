Medewerker OM Den Haag geschorst na aanhouding in Duitsland

Het OM Den Haag heeft een medewerker geschorst omdat de medewerker vorige maand is aangehouden in Duitsland op verdenking van een strafbaar feit. De medewerker zit in dat land in voorarrest. Vanwege het onderzoek van de Duitse autoriteiten is de medewerker voorlopig geschorst.

Op donderdag 20 juni is de aanhouding van de medewerker gemeld door de Duitse autoriteiten. Het OM heeft eerst de eigen medewerkers geïnformeerd over de aanhouding voordat het naar buiten trad. Ook is nagegaan of de Duitse autoriteiten hiertegen geen bezwaren hadden.

In afwachting van het onderzoek is de medewerker, zoals gebruikelijk, van rechtswege geschorst. De persoon heeft tijdens het onderzoek geen toegang tot de werkplek en de systemen van het OM.

Geen toelichting OM Den Haag

Omdat het om een Duits onderzoek gaat en het OM alleen als werkgever is geïnformeerd, kan er door het Openbaar Ministerie verder geen toelichting worden gegeven op de verdenking. Zo kan het OM niet zeggen waarvan de werknemer verdacht wordt.

Ook wordt geen informatie gegeven over de identiteit van de werknemer of de functie die hij of zij uitvoerde binnen het OM.