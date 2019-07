Nepagenten stelen 158.000 euro van erfenis

Twee mannen uit Den Haag en een vrouw uit De Lier worden ervan verdacht 158.000 euro aan contant geld te hebben gestolen van een bejaarde man. Ze deden zich voor als politieagenten die zwart geld in beslag kwamen nemen. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Het slachtoffer werd in april in huis aan de Hoekerstraat in Scheveningen verrast door het drietal. Die wapperden met een vervalste legitimatiebewijs van de politie en hadden een valse machtiging bij zich om binnen te komen.

Ze zeiden dat ze zwart geld in beslag kwamen nemen. Een van de nepagenten zou daarbij gezegd hebben dat ze de bejaarde man geboeid mee zouden nemen als hij niet meewerkte. Het echtpaar zou de oplichters 158.000 euro aan cash mee hebben gegeven, dat ze hadden gekregen bij erfenissen.

Feestje met prostituees op hotelkamer

Het OM beschouwt de diefstal van het geld als een beroving, omdat er ook licht geweld gebruikt zou zijn tegen het bejaarde stel. Nadat de nepagenten de woning hadden verlaten, belden de slachtoffers de echte politie. Die achterhaalde een kenteken van een auto die gebruikt was. Daardoor kwamen ze de oplichters op het spoor bij een hotelkamer van Van der Valk bij Schiphol.

De twee Haagse mannen (32 en 33 jaar) vierden daar feest met twee prostituees. Een van de verdachten had ook 6.000 euro aan cash bij zich. Later hield de politie ook een 33-jarige vrouw uit De Lier aan.

Twee verdachten zitten nog vast

Tijdens een eerste zitting over de zaak besloot de Haagse rechtbank woensdag de 32-jarige verdachte uit Den Haag voorarrest vrij te laten. De aanwijzingen dat hij betrokken was bij de beroving van het bejaarde stel in Scheveningen waren volgens de rechtbank niet sterk genoeg om hem vast te houden. De 33-jarige man uit Den Haag en de 33-jarige vrouw uit De Lier moeten wel in voorarrest blijven.

De politie doet nog DNA-onderzoek naar sporen die zijn gevonden in de woning van het bejaarde stel. Binnen drie maanden wordt de strafzaak voortgezet.