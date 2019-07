Ondernemers op Haagse Markt betaalden jaarlijks half miljoen te veel aan gemeente

Kooplieden op de Haagse Markt moeten te veel geld betalen aan de gemeente voor een plek aan de Herman Costerstraat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer dat vanmorgen is gepubliceerd. De gemeente brengt sinds de herinrichting van de markt meer kosten bij de ondernemers in rekening dan met hen is afgesproken en door de raad is besloten. Dat gaat jaarlijks om ruim een half miljoen euro.

Andere conclusies van het onderzoek zijn dat kosten niet gelijk worden verdeeld over de marktondernemers. Bovendien levert de gemeente niet alle diensten op de Haagse Markt waar de ondernemers vanuit mochten gaan.

Marktgeld

De markt bestond vóór de herinrichting uit een terrein waar ondernemers via een vergunning van de gemeente een verkoopplaats voor onbepaalde of bepaalde tijd konden innemen. Voor het gebruik van deze standplaats werd marktgeld aan de gemeente betaald.

Daar bovenop kwam dat nog een toeslag voor commerciële diensten, zoals gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding en verwijdering van bedrijfsafval. Op de standplaats konden ondernemers een marktkraam en/of container van de toenmalig marktexploitant huren. Voor het plaatsen van de container op het marktterrein werd belasting aan de gemeente betaald.

Verbouwing Haagse Markt

Die situatie veranderde na de ondertekening van een convenant over de vernieuwing van de Haagse Markt door de gemeente en vertegenwoordigers van de ondernemers. Tussen 2012 en 2015 werd de markt grondig aangepakt. Daarbij werd ook de indeling gewijzigd en de verkooppunten vernieuwd. Ook de tarieven werden aangepast.

In de nieuwe situatie zijn de verkoopunits eigendom van de gemeente waarvoor de ondernemers huur en servicekosten moeten betalen. Daarnaast betalen ze voor het verbruik van bijvoorbeeld gas, elektra, water en internet.

De Rekenkamer constateert nu onder meer door deze constructie de kooplieden veel meer moesten moeten betalen dan door de gemeenteraad is besloten én met hen is afgesproken.

Foto: Darpan van Kuik / archief.