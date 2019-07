Programma festival The Streets Of Chuck Deely krijgt vorm

De programmering van het festival The Streets Of Chuck Deely krijgt steeds meer vorm. Op zondag 25 augustus komen ongeveer dertig acts optreden. Het festival is een is eerbetoon aan de op 9 januari 2017 overleden beroemde straatmuzikant Chuck Deely. Het is de eerste keer dat het festival plaatsvindt. “Heel spannend”, noemt organisator Robert Jan Rueb het op Den Haag FM.

Onder andere de Haagse Franstalige popgroep Tess et les Moutons, het rock-‘n-rolltrio Convoi Exceptional, de Belgische feestband NAFT, straat-skaformatie De Kiloknallers (winnaars NK Straatmuzikanten 2019), singer/songwriter Teddy Macrander, flamencogitarist Marnix Alexander DuCroock en de Haagse rockgitariste Pleun Stork komen optreden.

De muzikanten spelen tussen 12.00 en 18.00 uur op vijf optreedplekken in de Grote Marktstraat. Elders in de Grote Marktstraat komen drie plekken waar ruimte is voor Street Dance, Street Art en Street Theatre. Het festival wordt afgesloten met een avondvullend programma op het buitenpodium op de Grote Markt, met optredens van onder andere de Haagse formatie Livin´ Blues Xperience, The Balcony Players en een Neil Young Tribute met bekende Haagse muzikanten. Binnenkort maakt de organisatie meer namen bekend.

Tijdens de avond worden de eerste Chuck Deely Awards uitgereikt door wethouders Richard de Mos en Robert van Asten.

Luister hier naar de bekendmaking door Robert Jan Rueb op Den Haag FM.