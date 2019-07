Vader ontvoert vier kinderen uit Den Haag naar Syrië

Vier jonge kinderen zijn door hun vader uit Den Haag meegenomen naar Syrië. Dat laat de politie donderdag weten. De kinderen zijn een maand geleden door hun moeder als vermist opgegeven.

Het gaat om Hain Ahmad (7), Berivan Ahmad (5), Sharifa Ahmad (3) en Tala Ahmad (2). Twee van de kinderen werden een maand geleden onder valse voorwendselen van school gehaald door de vader, genaamd Mostafa. Vervolgens haalde hij de andere twee kinderen op en vertrok naar Syrië.

De vermissing is een maand geleden gesignaleerd, toch komt de politie nu pas met het officiële vermissingsbericht. Dat heeft volgens de politie te maken door de afweging tussen privacy en urgentie. Inmiddels zijn ook de foto’s verspreid.

De politie is in gesprek met de vader, bevestigt een woordvoerder. “Daar kunnen we verder niets over zeggen. Het onderzoek gaat door en we houden contact met de vader.” Het onderzoek is strafrechtelijk, omdat sprake is van onttrekking van het gezag. Of de politie contact heeft opgenomen met de autoriteiten in Syrië kan de woordvoerder niet zeggen. “Dat ligt nogal moeilijk.”

Foto: Politie.