Welzijnsorganisatie Xtra over keiharde kritiek: ‘Onterecht’

Welzijnsorganisatie Xtra noemt de forse kritiek van (oud-)medewerkers en anonieme bronnen ‘onterecht’. De raad van bestuur heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad en het stadsbestuur. Volgens de raad is er geen sprake van een angstcultuur en wordt er niet gefraudeerd met subsidiegelden.

In het AD stond dit weekend te lezen dat er van alles mis zou zijn bij de grootste welzijnsorganisatie in de stad. Daarop kondigde burgemeester en wethouders een onafhankelijk onderzoek aan. “We zijn zeer geschrokken van de negatieve teneur in deze artikelen”, schrijft Eric Lemstra namens de raad van bestuur.

De suggestie dat medewerkers hogere uurtarieven zouden berekenen dan strikt noodzakelijk, wordt weersproken door de raad van bestuur. “Het doet al onze mensen vreselijk pijn te lezen dat er in de stad sprake zou zijn van een welzijnsmaffia.”

Ondanks de volgens eigen zeggen onterechte kritiek kondigt Xtra opnieuw een onafhankelijk onderzoek aan. Dat moet uitwijzen of de maatregelen die in 2018 zijn genomen de gewenste effecten hebben gehad en of er nog vervolgmaatregelen vereist zijn. Die maatregelen werden genomen nadat er een onveilig werkklimaat werd ontdekt.