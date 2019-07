Geraldina Metselaar in Woordenrijk XXL op Den Haag FM

Zondagavond 21 juli is de Haagse dichter/journalist Geraldina Metselaar te gast bij Woordenrijk XXL op Den Haag FM

In de maanden juli en augustus gaat literatuurprogramma Het Woordenrijk drie keer de diepte in. Onder de noemer ‘Leven in werken’ komt één gast uitgebreid aan het woord over haar favoriete boeken, gedichten en songs. In de eerst aflevering van deze zomer is Geraldina Metselaar te gast. Metselaar is betrokken bij poëtische bijeenkomsten op onverwachte plekken in de stad (bv. Poetry in the Park), ze schrijft zelf poëzie en ontwikkelt als zelfstandig journalist verhalen en reportages (bv. de rubriek ‘Haagse Nieuwe’ in de Haagse AD). Ze zal haar keuzes toelichten en tevens eigen poëzie meenemen om voor te dragen.

Het Woordenrijk XXL is deze zomer op drie zondagavonden te beluisteren van 20 tot 22 uur en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Anne-Tjerk Mante en Rene Schaarenberg. In vorige jaren waren onder meer te gast: Ingrid van Engelshoven, Alexander Franken, Majel Blondel, Sandra Bechtholt, Joris Wijsmuller, Aad Meinderts, Kim Heijdenrijk, Kees ’t Hart, Ofran Badakhshani, Linda Vermeulen en Koos Meinderts. Na een korte zomerstop volgen eind augustus nog twee XXL-edities.

Het eerste uur is na afloop hier terug te beluisteren (link).

Het tweede uur is na afloop hier terug te beluisteren (link).