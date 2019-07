CDA wil compensatie voor ondernemers Haagse Markt

Ondernemers op de Haagse Markt hebben jarenlang teveel betaald voor hun standplaats. Dit oordeelde de Rekenkamer Den Haag afgelopen week in een onderzoek “Fijn dat de ondernemers nu gelijk krijgen dat de tarieven te hoog waren”, meldt CDA-raadslid Ismet Bingöl. Volgens de CDA’er moeten ondernemers zo snel mogelijk gecompenseerd worden.

Daarnaast stelt hij voor dat de gemeente in gesprek moet gaan met de ondernemers en vragen of ze hun teveel betaalde gelden zelf terug willen, of dat dit geld in het potje voor de droogloop gestort kan worden. “Als tegemoetkoming kan nu gekeken worden of de gemeente na al die jaren als gebaar van goodwill ook wat bij kan dragen aan de droogloop”, meldt Bingöl.

De CDA-fractie probeert al jaren om duidelijkheid te krijgen over de tarieven op de Haagse Markt.