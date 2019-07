Wat is er te doen in Den Haag en Scheveningen deze zomervakantie?

Haagse Hans loopt voor de 25e keer over Via Gladiola

Eerste editie The Hague Craft Festival bij Brouwerij De Prael

Bij Brouwerij De Prael is zondag de eerste editie van het The Hague Craft Festival. Het festival in de vorig jaar geopende brouwerij staat in het teken van Haagse bieren.

“Er komen niet alleen Haagse brouwerijen maar ook bierwinkels en cafés”, zegt Robin Heyl van De Prael op Den Haag FM. “Als het een succes is doen we het volgend jaar gewoon nog een keertje. We hebben binnen ook genoeg ruimte dus wie weet komt er wel een wintereditie.”

Een van de deelnemende brouwerijen is Brouwerij Kwartje. “Het is meer dan alleen bier proeven”, zegt Alexander Blomen van Kwartje. “Je kan kennis maken met alles wat Den Haag op biergebied te bieden heeft.”

De eerste editie van The Hague Craft Festival is zondagmiddag vanaf 12.00 uur bij Brouwerij de Prael aan het Esperantoplein.

