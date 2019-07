Jazz in de Gracht maakt programma bekend

Het driedaagse muziekfestival Jazz in de Gracht pakt deze zomer groot uit. Op het gratis evenement treden ruim zestig nationale en internationale artiesten op. Het muzikale aanbod op 29, 30 en 31 augustus varieert van jazz, funk en soul tot blues en pop.

De bekende jazzpianist Rembrandt Frerichs heeft het programma voor het het podium op de Veenkade vastgesteld. Op de Bierkades staan de bootjes en podia in het teken van uit Nederland afkomstige jazz, funk en soul. Met headliners als Anton Goudsmit, De Raad van Toezicht, Gaia Aikman (bekend van onder meer The Lion King) en Wicked Jazz Sounds gaat het festival de Nederlandse jazzscene verder in.

Daarnaast zijn er bekende namen geprogrammeerd als Shirma Rouse, Tineke Postma en Nueva Manteca. Met een combinatie van varende bootjes met muzikanten en vaste podia is er volgens de organisatie dan ook voor iedereen wat wils..

Foto: Richard Mulder / Archief.