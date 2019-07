Knuffelactie ADO-supporters krijgt vervolg: “Elke keer weer kippenvel als ik de beelden zie”

ADO-supporters gaan opnieuw een grote knuffelactie organiseren voor patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis. Net als in 2016 zullen er tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord, zondag 15 september, een honderden knuffels vanuit het uitvak in een vak vol zieke kinderen.

“Elke keer als ik er aan denk of de beelden zie krijg ik weer kippenvel”, zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf, op Den Haag FM. Ieder jaar zet Feyenoord een wedstrijd in september helemaal in het teken van het Sophia Kinderziekenhuis. “Toen ik zag dat wij in september naar Feyenoord moesten heb ik meteen contact gezocht met hun supportersvereniging. We gaan dus net als drie jaar geleden weer samen ervoor zorgen dat die kinderen de dag van hun leven hebben en even kunnen vergeten hoe ziek ze zijn.”

Supporters die geen kaartje kunnen bemachtigen voor de wedstrijd in Rotterdam kunnen zondag, tijdens de open dag, hun knuffels inleveren bij het stadion. Naast de knuffelregen, die in de 12e minuut plaatsvindt, willen de verschillende supportersverenigingen nog meer acties organiseren. Hou daarvoor de Facebookpagina van de supportersvereniging in de gaten.

Luister hier naar het interview met Jacco van Leeuwen op Den Haag FM.