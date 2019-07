Madurodam mag uitbreiden, deel Scheveningse Bosjes verdwijnt

Programma festival The Streets Of Chuck Deely krijgt vorm

Madurodam mag uitbreiden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagmiddag in met het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt. Een deel van de Scheveningse Bosjes verdwijnt door de plannen. Naast de al afgesproken groencompensatie, wil de raad dat ook in het bestaande park meer duurzame maatregelen genomen worden. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Om ook bij slecht weer aantrekkelijk te zijn, gaat het attractiepark overdekte paviljoens bouwen. Hiervoor is het noodzakelijk dat 0,6 hectare van de Scheveningse Bosjes ingenomen wordt. Om dit te compenseren, wordt ergens anders in de stad groen terug geplant. Ook komen er groene daken en krijgt het voorplein meer groen.

Hiernaast wil de raad dat Madurodam ook in het bestaande park duurzaamheidsmaatregelen neemt, zoals het plaatsen van zonnepanelen of groene daken. Een motie van D66 hierover werd in meerderheid aangenomen.

Foto: Richard Mulder / Archief.