Marktkooplui blij met rapport rekenkamer

Marktkooplieden op de Haagse Markt zijn blij met de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer. Daaruit blijkt dat ze jarenlang veel te veel voor hun standplaats hebben betaald. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

De Haagse Markt is enkele jaren geleden grondig opgeknapt, maar sindsdien brengt de gemeente meer kosten in rekening dan met de ondernemers is afgesproken, en door de gemeenteraad is besloten.

“Deze vermoedens waren er al lang”, zegt Chris Kalkman die snoep verkoopt op de markt. “Ik vind het fijn dat het uitgezocht is en dat nu de onderste steen boven is gekomen, althans zoals ik in het rapport lees. Nu moeten we kijken hoe we dit met elkaar oplossen.” Hij pleit ervoor om met de marktkooplui, de gemeente en deskundigen om tafel te gaan zitten om te kijken hoe de markt nog beter gemaakt kan worden.

“Hoop dat het wordt teruggedraaid”

“We hopen dat er gerechtheid gaat komt, en we hopen dat wethouder Richard de Mos dit gaat onderzoeken en het een en ander gaat terugdraaien”, zegt Piet. Hij wil niet met achternaam genoemd worden.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag, want de wethouder liet donderdag weten dat hij het geld in promotie en marketing van de Haagse markt wil stoppen.

Foto: Darpan van Kuik / Archief.