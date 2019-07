Pand ontruimd na aantreffen jerrycan zoutzuur

Meer in

Een pand aan de Tarwekamp is vrijdagmiddag uit voorzorg ontruimd in verband met het aantreffen van een jerrycan zoutzuur. Onder andere eenheden van de brandweerkazerne Laak zijn ter plaatse. Die zijn gespecialiseerd in incidenten met gevaarlijke stoffen.

Een uurtje later was de situatie veilig gesteld. Er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw is weer vrijgegeven.