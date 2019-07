Zomerse terugblik met Niko en Lizzo in De Nieuwe Van Nierop

Stroomstoring na brand Cor Spaanslaan verholpen

UPDATE – De stroomstoring is inmiddels verholpen. Dat laat netbeheerder Stedin weten.

De stroomstoring in de omgeving van de Cor Spaanslaan is nog niet verholpen. Gisteravond brak brand uit in een transformatorhuisje. Daarna viel de stroom uit.

Monteurs hebben de hele nacht doorgewerkt, maar de reparatie is complex. Netbeheerder Stedin verwacht dat de 300 getroffen huizen aan aan het begin van de middag weer stroom hebben. Klanten hebben recht op een compensatievergoeding